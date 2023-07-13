Batman'da yunus polislerinin motosikleti otomobille çarpıştı

BATMAN'da ihbara giden yunus polislerinin kullandığı motosikletin, otomobille çarpışma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada yaralanan 2 polisin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kaza, dün gece saatlerinde Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, ihbara giden yunus polislerinin kullandığı motosikletle çarpıştı. Devrilen motosikletteki polis memurları İsmet Baran (32) ve Aydın Dolu (31) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza haberini alan İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve polislerin mesai arkadaşları da hastaneye geldi. Kıraç, burada yaptığı açıklamada, polislerin uyuşturucu ile yakalanan kişiyi almak için giderken kazanın yaşandığını söyledi. Sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.