Batman'da Yorgun Mermi Isabet Eden 8 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Batman'da Yorgun Mermi Isabet Eden 8 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Batman'da evinin bahçesinde oynayan 8 yaşındaki çocuk, yorgun merminin sırtına isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan çocuk, taburcu edildi ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Batman'da evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada yorgun mermi isabet eden 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Petrolkent Mahallesi'nde 28 Haziran'da evinin bahçesinde oyun oynayan Mehmet Zeki Y. (8), sırtında ağrı hissetmesinin ardından ailesinden yardım istedi.

Mehmet Zeki Y'nin sırtında kanama olduğunu gören ailesi, 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk tedavisinin ardından dün taburcu edildi.

Mehmet Zeki Y, gazetecilere, bahçede bulunduğu sırada sırtına kurşun isabet ettiğini belirterek, hastanedeki tedavisinin ardından durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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