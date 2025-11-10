Haberler

Batman'da Yolun Karşısına Geçen Genç Kız Motosikletin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Batman-Siirt çevre yolunda M.A.M. adlı motosiklet sürücüsünün, yolun karşısına geçmeye çalışan Kader İlbaş'a çarpması sonucu kaza meydana geldi. İlbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve sürücü tutuklandı.

BATMAN'da, yolun karşısına geçmek isteyen Kader İlbaş'a (25) çarpıp ölümüne neden olan motosikletin sürücüsü M.A.M. (25), tutuklandı.

Kaza, 8 Kasım'da saat 23.00 sıralarında, Batman- Siirt çevre yolunda meydana geldi. M.A.M. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Kader İlbaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan İlbaş ile motosikletin sürücüsü M.A.M ve arkasındaki yolcu R.Ş. (21) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kader İlbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İlbaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Tilmerç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

R.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, motosikletin sürücü M.A.M. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
