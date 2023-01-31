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Batman'da yolu kardan kapanan köydeki hasta, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı

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Batman'da yolu kardan kapanan köydeki hasta, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı

Batman'ın Sason ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köydeki hastaya 7 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köydeki hastaya 7 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.

İlçeye bağlı Yuvalar köyünde rahatsızlanan Kısmet Barın'ın (70) yakınları, köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucu köye ulaşan sağlık ekipleri, Barın'ı ilk müdahalesinin ardından Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA / Güncel

112 Acil Çağrı Batman Güncel Haberler

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