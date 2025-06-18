Batman'da Yolculuk Hayatla Sonlandı: 63 Yaşındaki Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Batman'da Yolculuk Hayatla Sonlandı: 63 Yaşındaki Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
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Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki Mehmet Selim Doğan, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Doğan, burada yaşamını yitirdi. Kazaya sebep olan sürücü gözaltına alındı.

BATMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mehmet Selim Doğan (63), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Çevrimova köyü mevkiinde meydana geldi. Hasankeyf istikametinden kent merkezine seyir halinde olan B.Y. (29) yönetimindeki 33 AVJ 274 plakalı otomobil, Çevrimova kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Selim Doğan'a çarptı. Kazada Doğan, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Doğan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Doğan, yaşamını yitirdi. Doğan'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. B.Y. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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