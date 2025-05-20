Batman'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo 250 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

BATMAN'da, yolcu otobüsünde çantasındaki çay paketlerine gizlediği 4 kilo 250 gram metamfetamin ile yakalanan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, kent girişinde bir şehirlerarası yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada, bir yolcuya ait çantada bulunan çay paketlerinin içine gizlenmiş 4 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,