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Batman'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu: 247 Gram Ele Geçirildi

Batman'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu: 247 Gram Ele Geçirildi
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Batman'da bir yolcu otobüsünde gerçekleştirilen yol kontrolünde narkotik köpeği 'Linda' tarafından bagajda 247 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Çantanın sahibi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Batman'da yolcu otobüsünün bagajında 247 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Batman-Diyarbakır kara yolunda gerçekleştirilen yol kontrolünde bir yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste kimlik kontrolü yapıldığı esnada "Linda" adlı narkotik köpeğin bagaj kısmına tepki vermesi üzerine yapılan aramada bir çanta içerisinde 247 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Ekipler çantanın sahibini gözaltına aldı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

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