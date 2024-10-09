Batman'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi

BATMAN'da, polis ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Linda' ile yapılan aramada, çantasında 247 gram uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Batman-Diyarbakır kara yolu üzerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde, narkotik köpeği 'Linda' ile arama yapıldı. Aramada, bir yolcunun çantasında 247 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,