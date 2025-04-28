Batman'da yol ve kavşak düzenleme çalışmaları sürüyor

Batman Belediyesince şehir içi trafik akışının düzenlenmesi amacıyla Tilmerç Mahallesi Şehit Yusuf Erin Caddesi'nde kavşak yapımına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla başlatılan projede, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan fizibilite çalışmaları sonrası uygulama aşamasına geçildi.

Çalışmalar, Memur-Sen TOKİ yolu üzerinde sürdürülüyor.

Yol genişletme ve kavşak düzenleme çalışmalarıyla bölgede bulunan kontrolsüz kavşaklardaki trafik akışının düzenlenmesi, kaza risklerinin azaltılması ve sürücü güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulması hedefleniyor.