Batman'da YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı
Güncel Haberler
Batman'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.
Batman'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.
Sınava girecek adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle sınav yerlerinde, hazır bulundu.
Sınava giren öğrenciler kimlik kontrolü ile üst aramaları yapıldıktan sonra okullara alındı.
Çocuklarıyla sınav heyecanını yaşayan aileler de dışarıda Kur'an okudu, dua etti.
Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel