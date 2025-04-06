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Batman'da Yırtıcı Hayvan Kümese Girerek 80 Tavuk Telef Etti

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Batman'ın Gercüş ilçesinde gece saatlerinde kümese giren yırtıcı hayvan, 9 nüfuslu ailenin geçim kaynağı olan 80 tavuku telef etti. Aile, durumu yetkililere bildirerek yardım talep etti.

Batman'da kümese giren yırtıcı hayvan 80 tavuk telef etti

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde kümese giren yırtıcı hayvan, 80 tavuk telef etti.

Gercüş ilçesinde dün gece saatlerinde kümese giren yırtıcı hayvan, 9 nüfuslu ailenin geçim kaynağı olan 80 adet tavuk telef etti. Feyzullah Korkut, tavukların ağabeyinin geçim kaynağı olduğunu belirterek, "Bundan yaklaşık iki sene önce Adana ilinde deprem nedeni ile evleri zarar gördü ve Gercüş ilçesine yerleşti. Burdada tavuk ve hayvancılıkla uğraşmaya başladılar. Gece geç saatlerde tilkimi sansar mı onu görmediğimiz için bilmiyoruz. Geç saatlerde kümese girip bütün tavuklarını telef etmişler. Yetkililer bu konuda biraz yardımcı olursalar seviniriz. Ağabeyim hasta olduğundan dolayı çalışamıyor, geçim kaynağının büyük kısmını tavuklardan elde ediyordu. Bunlarda gördüğünüz gibi hepsi telef oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAN ÖNER - Güncel
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