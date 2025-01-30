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Batman'da Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

Batman'da Yılın Kareleri Oylamasına Katılım
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Batman İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 2024 Yılın Kareleri oylamasına katıldı. Fotoğraflar, farklı kategorilerde değerlendirildi.

Batman'da İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaba ve Öz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işler" fotoğraflarına oy veren Kaba, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" ve "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğrafını seçti.

Öz de "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen", "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Klavuzlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Borja Abargues'in "Yürüyüş manzarası" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Himanshu Sharma'nın "Güneşi yutan deve" fotoğrafını seçen Öz, "Spor" kategorisinde tercihini Halil Sağırkaya'nın "Abluka" başlıklı karesinden yana kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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