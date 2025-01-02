Batman'da Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Denetim

Batman'da yılbaşı tedbirleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerde 106 ekip ve 808 personel ile denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent geneli ve ilçelerde yılbaşı tedbirleri dolayısıyla gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 576 kişinin sorgusu yapıldı, 18 umuma açık yer, 3 metruk bina, 24 iş yeri, şehirlerarası otobüs terminali, ilçe otobüs terminali ve tren garı kontrol edildi.

Denetimlerde, kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiye 44 bin 975 lira ceza uygulandı, haklarında arama kararı bulunan 3 şüpheli yakalandı, 1078 araç denetlendi, 23 araca 95 bin 181 lira cezai işlem uygulandı, 1 araç trafikten men edildi.