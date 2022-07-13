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Batman'da yılanların dansı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Ekrem Aktaş - Güncel
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Batman'da yılanların dansı kameradaBATMAN Batman'ın Sason ilçesinde yaklaşık 1,5 metrelik iki siyah yılanın büyüleyen dansı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batman'da yılanların dansı kamerada

BATMAN Batman'ın Sason ilçesinde yaklaşık 1,5 metrelik iki siyah yılanın büyüleyen dansı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yuvalıçay köyünde bahçelerine giden vatandaşlar, yaklaşık 1,5 metrelik siyah renkte olan iki yılanla karşılaştı. Yılanların birbirine sarılı şekilde oyun oynadığını gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yılanlar, dans ettikten bir süre sonra otluk alanda gözden kayboldu.

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Güncel

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