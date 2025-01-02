Batman'da Yetkisiz Silah Tamircisi Gözaltına Alındı

Batman'da yetki belgesi olmamasına rağmen silah tamiratı yapan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce işlettiği av bayisinde yetki belgesi olmamasına rağmen silah tamiratı, birleştirmesi ve kurusıkı tabancaları çevirme işlemi yaptığı tespit edilen H.Ş'nin Bahçelievler Mahallesi'ndeki imalathanesine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 tabanca ile 8 tabanca gövdesi, 12 üst kapak, 4 ucu açık tabanca namlusu, 130 silah parçası ateşleyici iğne, 9 icra yayı, muhtelif sayıda yay, çıkarıcı tırnak, pim ve kilit ele geçirildi, H.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.