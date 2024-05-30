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Batman'da Yetim Çocuklara Eğlence Günü

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Batman'da Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte 100 yetim çocuk, çeşitli aktivitelerle eğlenceli bir gün geçirdi. Dernek temsilcisi Emrullah Aslan, her yıl geleneksel olarak yetim çocuklara yönelik etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Batman'da Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Temsilciliğince yetim çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Bir eğlence merkezinde düzenlenen etkinliğe 100 çocuk katıldı.

Çocuklar çarpışan arabalara bindi, top havuzunda oyun oynadı, akranları ile eğlenceli bir gün geçirdi.

Dernek temsilcisi Emrullah Aslan, her yıl geleneksel olarak yetim çocuklara yönelik eğlence düzenlediklerini söyledi.

Yetim çocukları mutlu etmek amacıyla çeşitli faaliyetler yürüttüklerini anlatan Aslan, "Yetim çocuklarımızı zaman zaman pikniğe götürüyoruz. Onlar için uçurtma şenlikleri yapıyoruz. Bugün de bir eğlence merkezinde program düzenledik." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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