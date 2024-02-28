Batman'da Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Projesi kapsamında meyve fidanı dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, merkeze bağlı Yediyol köyünde 460 meyve fidanının toprakla buluşturulduğu programda, iki çeşit Yeşil Kuşak Projesi'nin olduğunu söyledi.

Projelerden birinin Batman'da duble yolların, anayolların ve şehir merkezinin kenarlarındaki alanlara dikecekleri fidanlar olduğunu kaydeden Canalp, bu ağaçların kara ve mavi selvi ile çam ağacı olduğunu belirtti.

Canalp, şöyle konuştu:

"Bunlar meyve vermeyen ağaçlardır. Meyve veren ağaçları karayolunun kenarına dikmemiz uygun olmayacaktır. Ancak, ikinci bir yeşil kuşak projemiz daha var. O da, trafik yoğunluğu olmayan köy yollarının kenarlarına dikeceğimiz ve meyve veren ağaçlar projesidir. Çünkü köy yollarımızın kenarlarında herhangi bir yoğun trafik yok ve buralarda müsait olan yolların kenarları da atıl şekilde duruyor."

Programa, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.