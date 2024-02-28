Üye Girişi
Haberler

Batman'da Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Projesi kapsamında meyve fidanı dikim etkinliği gerçekleştirildi

Güncelleme:

Batman'da Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Projesi kapsamında Yediyol köyünde meyve fidanı dikim etkinliği düzenlendi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, projenin detaylarını açıkladı.

Batman'da Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Projesi kapsamında meyve fidanı dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, merkeze bağlı Yediyol köyünde 460 meyve fidanının toprakla buluşturulduğu programda, iki çeşit Yeşil Kuşak Projesi'nin olduğunu söyledi.

Projelerden birinin Batman'da duble yolların, anayolların ve şehir merkezinin kenarlarındaki alanlara dikecekleri fidanlar olduğunu kaydeden Canalp, bu ağaçların kara ve mavi selvi ile çam ağacı olduğunu belirtti.

Canalp, şöyle konuştu:

"Bunlar meyve vermeyen ağaçlardır. Meyve veren ağaçları karayolunun kenarına dikmemiz uygun olmayacaktır. Ancak, ikinci bir yeşil kuşak projemiz daha var. O da, trafik yoğunluğu olmayan köy yollarının kenarlarına dikeceğimiz ve meyve veren ağaçlar projesidir. Çünkü köy yollarımızın kenarlarında herhangi bir yoğun trafik yok ve buralarda müsait olan yolların kenarları da atıl şekilde duruyor."

Programa, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ekrem Canalp Batman Tarım Çevre Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DEM Parti Mardin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin adayı Ahmet Türk ve Devrim Demir kimdir? KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024? Kadir Gecesi hangi gün, fazileti nedir? Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 28 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! DEM Parti Malatya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Malatya adayı Sevim Şimşek Bayram ve Abdulvahap Ekim kimdir? DEM Parti Kütahya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kütahya adayı Sibel Temel ve Hakan Etemoğlu kimdir? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 28 Şubat Çarşamba puan durumu ne? Topkapı'da tramvay kazasında son durum nedir? Tramvay kazasından ölen, yaralı var mı? 31 MART SEÇİM ANKETİ | İmamoğlu mu Kurum mu? Vatandaş ne diyor? Kate Middleton ne ameliyatı oldu? Galler Prensesi Kate Middleton son durumu nedir? DEM Parti Konya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Konya adayı Bülent Kılıç kimdir? Aleyna Dalveren kimdir? Aleyna Dalveren tutuklandı mı, neden tutuklandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title