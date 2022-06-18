Batman'da yaz kursları başladı

Batman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yaz kursları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, okulların kapanması dolayısıyla tüm genç ve çocukları tesislere beklediklerini söyledi.

Tüm tesislerde hazırlıkların tamamlandığını aktaran Özperk, "Bütün spor salonlarında, atletizm pistinde, tenis kortlarımızda, gençlik merkezlerimizde, genç ofislerimizde gençlerimizin hizmetindeyiz." dedi.

Bu yaz Batman'da yine en önemli aktivitenin yüzme olacağını belirten Özperk, "Özellikle Batman sıcağında yüzmeyi özleyen çocuklarımız için havuzlarımız da hazır. Yakın bir zamanda başvuruları alacağız. Batman merkezde bu sezon 6 havuzu çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Hedefimiz çocuklara yüzmeyi öğretmek." diye konuştu.

Özperk, kent merkezi dışında 5 ilçe ve bazı beldelere de havuz kuracaklarını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının açtığı yaz kamplarına da öğrenci gönderdiklerini anlatan Özperk, 44 öğrencinin Bursa'da bulunan kampa gittiğini, kayıtların dijital ortamda devam ettiğini belirtti.

Özperk, şöyle dedi:

"Velilerimizden ricamız çocuklarını evde televizyon ve tabletle baş başa bırakmak yerine mutlaka bir spor kursumuza göndersinler. Boksundan halterine, masa tenisinden güreşine, karatesinden yüzmeye ve hatta geleneksel okçuluğa kadar kurslarımız mevcut. Mutlaka çocuklarını bir kursa kaydetmelerini önemle istirham ediyorum."