Batman'da Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Batman'ın Çevrimova mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki Mehmet Selim Doğan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada sürücü ve bir yolcu hafif yaralandı.
Batman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Çevrimova mevkisinde dün gece Bilal Y. (29) idaresindeki 33 AVJ 274 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Selim Doğan'a (63) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada Doğan ağır, sürücü ile otomobilde bulunan 1 kişi hafif yaralandı.
Ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Doğan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel