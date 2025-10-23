Haberler

Batman'da Yaya Geçidinde Trafik Kazası: 2 Yaralı

Güncelleme:
Batman'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 2 kişi bir cipin çarpması sonucu yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken sürücü gözaltına alındı.

BATMAN'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken cipin çarptığı 2 kişi yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğleden sonra TPAO Bulvarı'nda meydana geldi. Sağ şeritten ilerleyen bir kamyonet yaya geçidinde karşıya geçmek için bekleyen N.T. (26) ve M.M.'ye (30) yol verdi. Bu sırada aynı yöne giden M.N.U. yönetimindeki cip sol şeritten geçip, N.T. ve M.M.'ye çarptı. Çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, sürücü M.N.U.'yu (36) gözaltına aldı. Sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
