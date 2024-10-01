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Batman'da Yaya Geçidinde Otomobilin Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

Batman'da Yaya Geçidinde Otomobilin Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı
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Batman-Siirt çevre yolunda meydana gelen kazada, yaya geçidinden geçmeye çalışan G.O. isimli kadına otomobil çarptı. Kadın ağır yaralanırken, sürücü gözaltına alındı.

BATMAN'da yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı G.O.(43) isimli kadın, ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Batman- Siirt çevre yolunda meydana geldi. F.A. (25) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan G.O. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. G.O., ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. G.O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, sürücü F.A. gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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