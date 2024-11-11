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Batman'da Yasaklı Eyleme Yaşlı Kadın Müdahale Ediyor

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Batman Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan görevlendirmenin ardından yasaklı eylemlerde bulunan bir gruba yaşlı bir kadının müdahalesi güvenlik kameralarına yansıdı. Kadın, eylem yapanları uyararak uzaklaştırdı.

BATMAN Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılmasının ardından yasak kararına rağmen yapılan eylemlere karışan grubu, yaşlı bir kadının uyararak uzaklaştırdığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Kasım'da Batman Belediyesi'ne görevlendirme yapılmasından sonra bazı mahallelerde olaylar çıktı. KGYS kayıtlarına yansıyan bir görüntüde, yaşlı kadının, kararı protesto etmek için yasak kararına rağmen eylem yapan grubun yanına gelip uyardığı ve bölgeden uzaklaştırdığı görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü'nün X hesabından paylaşılan görüntülerde, "Batmanlı vatandaşlarımız, mahallelerindeki huzuru bozan şahıslara en güzel cevabı karşılarında olarak verdi. Mahallenin büyükleri tarafından olaylara karışan gençler uyarılarak mahalleden uzaklaştırıldılar" notuyla paylaştı.

Güvenlik kameralarına yansıyan başka bir görüntüde ise bir kadının Gülistan Caddesi'nde toplanan grubun içinde bulunan oğlunu alıp, götürdüğü anlar görüldü.

Batman'da Yasaklı Eyleme Yaşlı Kadın Müdahale Ediyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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