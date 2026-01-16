Haberler

Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı. Jandarma, operasyonda yasa dışı bahis verilerini ve araçlarını ele geçirdi.

Batman'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13 Ocak'ta kentte yasa dışı bahis faaliyetinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ödeme panelini yönettiği belirlenen A.K, F.D, B.T, S.D, İ.T, E.K, V.E, F.T, A.E, Y.K. ve A.K. suçüstü yakalandı.

Yapılan aramalarda 2 bilgisayar, 16 cep telefonu, 16 sim kart, 16 banka ve kredi kartı ele geçirildi.

Şüphelilerin kullandığı bilgisayarlarda yapılan incelemelerde yasa dışı bahis oynayanlar tarafından yatırılan 1 milyar 227 milyon 434 bin 848 lira 70 kuruş işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden 1'i salıverildi, 10'u adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından zanlılardan 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyona başlıyor

Operasyon başlıyor, ordu vuracakları yeri açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu itiraf etti: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı

Ünlü oyuncudan olay itiraf: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı

Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Ünlü oyuncu itiraf etti: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı

Ünlü oyuncudan olay itiraf: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı

Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş

Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş