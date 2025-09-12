Haberler

Batman'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Batman'da sosyal medyada yasa dışı bahis içerikleri paylaştıkları tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sırasında X'te yasa dışı bahis içerikli paylaştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla 10 Eylül'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda, A.A, S.A. ve Ş.T. yakalandı, ikametgahlarında yapılan aramalarda, ele geçirilen 3 cep telefonu ve 4 sim kart incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
