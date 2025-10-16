Batman'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Gözaltı

BATMAN'da jandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, M.E. ve F.E. isimli şüphelilerin açık sistem global yasa dışı bahis sitelerine entegre edilen yasa dışı bahis paneli yönettikleri tespit edildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yasa dışı bahis ödeme panel sistemi açık şekilde suçüstü yakalanıp gözaltına alındı. Aramalarda 10 cep telefonu, 6 sim kart ve 2 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,