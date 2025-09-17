Batman'da Yaralı Peçeli Baykuş Tedavi Altına Alındı

Batman'da jandarma ekiplerince yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Yediyol köyü kırsalında Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, yaptığı devriye sırasında iki kanadından yaralı peçeli baykuşu buldu.

Ekiplerce olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen baykuş, tedavi altına alındı.

Açıklamada, doğadaki her canlının yaşam hakkının korunacağına yönelik çalışmaların devam edeceği kaydedildi.