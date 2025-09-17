Haberler

Batman'da Yaralı Peçeli Baykuş Tedavi Altına Alındı

Batman'da Yaralı Peçeli Baykuş Tedavi Altına Alındı
Batman'ın Yediyol köyü kırsalında, jandarma ekipleri tarafından yaralı bulunan peçeli baykuş, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Batman'da jandarma ekiplerince yaralı bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Yediyol köyü kırsalında Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, yaptığı devriye sırasında iki kanadından yaralı peçeli baykuşu buldu.

Ekiplerce olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen baykuş, tedavi altına alındı.

Açıklamada, doğadaki her canlının yaşam hakkının korunacağına yönelik çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
