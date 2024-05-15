Batman'da yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da durdurulan bir araçta yapılan aramada yangın tüpüne zulalanmış 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Van'dan Batman'a gelen bir araçta ekipler arama yaptı.

Narkotik köpeği İka'nın katıldığı aramada, aracın bagajındaki yangın tüpünün içerisine zulalanmış 1 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.