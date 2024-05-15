Üye Girişi
Haberler

Batman'da yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da durdurulan bir araçta yapılan aramada yangın tüpüne zulalanmış 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da durdurulan bir araçta yapılan aramada yangın tüpüne zulalanmış 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Van'dan Batman'a gelen bir araçta ekipler arama yaptı.

Narkotik köpeği İka'nın katıldığı aramada, aracın bagajındaki yangın tüpünün içerisine zulalanmış 1 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Batman Narkotik Suçlar Güvenlik Gözaltı Güncel Haberler

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

 Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title