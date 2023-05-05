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Batman'da yangın sonrası restore edilen sosyal tesis yeniden hizmete girdi

Batman'da yangın sonrası restore edilen sosyal tesis yeniden hizmete girdi

Güncel Haberler

Batman'da 2 yıl önce yangında hasar gören Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait Kristal Park Tesisleri, tadilat sonrası yeniden hizmete açıldı.

Batman'da 2 yıl önce yangında hasar gören Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait Kristal Park Tesisleri, tadilat sonrası yeniden hizmete açıldı.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, AK Parti milletvekili adayları Ferhat Nasıroğlu, Fırat Tunç ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

Ekrem Canalp Cumhuriyet Batman TPAO Güncel Haberler

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