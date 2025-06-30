Batman'da Yan Bakma Tartışması Kanlı Bitti: Bir Genç Bıçakla Yaralandı

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Batman'da bir gencin yan bakma nedeniyle tartıştığı 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı olayda, şüpheliler yakalandı ancak adli kontrolle serbest bırakıldı. Yaralanan genç, tedavi altına alındı ve saldırganların cezalandırılmasını talep etti.

BATMAN'da 'yan bakma' tartışmasında Yunus Emre Bilgin'i (17) bıçakla yaralayan 3 şüpheli, yakalandı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, 24 Haziran'da saat 22.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Bilgin, babasına ait iş yerinin önünde arkadaşıyla buluşmak için dışarı çıktığı sırada yolda duran 3 kişiyle 'yan bakma' nedeniyle tartıştı. 3 kişi, tartışmayı uzatmamak için iş yerine dönen Bilgin'e arkadan yaklaşıp bıçakla saldırdı. Maket bıçağıyla boynundan, başından ve sırtından 3 darbe alan genç, çevredekilerin araya girmesiyle kurtulurken; saldırganlar ise kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bilgin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'BU KİŞİLERİN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM'

Saldırı Bilgin'in babasına ait iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Yunus Emre Bilgin, "Babamın iş yerinden arkadaşımı bekliyordum. 3 kişi, 'ne bakıyorsun' dedi. Bakmadığımı söylememe rağmen aramızda tartışma çıktı. Olay büyümesin diye iş yerine döndüm ama arkadan gelip saldırdılar. Boynumdan aldığım bıçak darbesinden sonra kan kaybetmemek için elbisemi çıkarıp, boynuma bastırdım. Bu kişilerin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

3 ŞÜPHELİ SERBEST

Diğer yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kamera görüntülerinden tespit edilen S.D., E.O. ve S.T., polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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