Batman'da Yaban Tavşanları Kavunlara Zarar Verdi

BATMAN'da çiftçi Sadi Okan'a ait 15 dönümlük arazideki ekili kavunlara yaban tavşanları zarar verdi. Okan, zararının yaklaşık 50 bin lira olduğunu söyledi.

Batman merkeze bağlı Yeşilöz köyünde çiftçi Sadi Okan'ın 15 dönümlük alana ekili olan kavunları, yaban tavşanlarının talanına uğradı. Yaklaşık 3 ton beklediği hasadının yarısının gittiğini söyleyen Okan, bir yıllık emeğini tavşanların kemirdiğini ifade etti. Okan, 'Çoğu kavun olan bostan tarlamda hasat için gün sayıyordum. Olgunlaşan kavunlardan bazılarının kemirildiğini fark ettim. Daha sonra kavunları kemirenlerin yabani tavşan olduğunu tespit ettik. Geceleri nöbet tutuk. Tarla içine şerit bandı çektik, korkuluk bıraktık. Önlemler fayda etmedi. Doğanın dengesini sağlayan yabani hayvanlara zarar verme gibi bir düşüncem olmadı. Tavşanlar da doğaya gerekli. Onları da korumamız gerekli. Ancak bu yıl en büyük zararı onlardan gördüm. Tarlamda 3 ton beklediğim kavunların yarısından fazlasını kemirdiler. Zararım 50 bin TL civarında. Şimdi de tarlada kalan ve olgunlaşan kavunların tavşanlar tarafından kemirilmemesi için hasadına başlayıp çevremdeki yakınlara gönderiyorum' dedi. (DHA)