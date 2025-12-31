Batman'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

Batman'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, olumsuz hava koşullarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının beslenme ihtiyacının karşılanması için çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 10 kişiden oluşan 2 ekip, kırsalda belirlenen bölgelere 1 ton buğday ve 400 kilogram sakatat ve benzeri yiyecekler bıraktı.