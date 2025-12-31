Batman'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı
Batman'da soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarının beslenmesi için 1 ton buğday ve 400 kilogram yiyecek bıraktı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, olumsuz hava koşullarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının beslenme ihtiyacının karşılanması için çalışma yapıldı.
Bu kapsamda 10 kişiden oluşan 2 ekip, kırsalda belirlenen bölgelere 1 ton buğday ve 400 kilogram sakatat ve benzeri yiyecekler bıraktı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel