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Batman'da vatandaşlara lokma tatlı dağıtıldı

Batman'da vatandaşlara lokma tatlı dağıtıldı

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AK Parti Batman İl Başkanlığınca, vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.

AK Parti Batman İl Başkanlığınca, vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.

AK Parti Batman milletvekili adayı Ferhat Nasıroğlu ve partililer teravih namazı sonrası vatandaşlara bir araya gelerek, lokma ikramında bulundu.

Dayanışmanın en güzel örneği olan ramazan ayında teravih sonrası vatandaşlarla buluştuklarını aktaran Nasıroğlu, "Ramazan ayı birlik ve beraberliğin zirvede olduğu bir önemli bir aydır. Bu kıymetli ayda, birliğimizi beraberliğimizi koruyalım ve kardeşliğimizi arttıralım." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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