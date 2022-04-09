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Batman'da vatandaşlara lokma tatlı dağıtıldı

AA - Ahmet Işık - Güncel
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Batman'da vatandaşlara lokma tatlı dağıtıldı

AK Parti Batman İl Başkanlığınca, teravih namazının ardından vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.

BATMAN (AA) - AK Parti Batman İl Başkanlığınca, teravih namazının ardından vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür ve partililer, Şevket Başak Camisinde teravih namazının ardından vatandaşlara lokma tatlısı ikramında bulundu.

Cami cemaatiyle bir araya gelen Gür, istek ve önerilerini dinledi.

Gür, dayanışmanın en güzel örneği olan ramazan ayında iftar öncesi ve teravih namazı sonrası vatandaşlarla buluştuklarını belirterek, bu tür etkinliklerinin süreceğini kaydetti.

AA / Ahmet Işık - Güncel

Batman, Güncel, Haberler

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