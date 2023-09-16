Batman'da Üzüm Hasadı ve Pekmez Üretimi

Batman'ın Sason ilçesinin kırsal kesimlerinde üreticilerin binbir emekle yetiştirdikleri üzümlerde hasadın başlamasıysa birlikte pekmez kazanları da kaynamaya başladı.

Bağ bozumu ile birlikte bahçelerindeki üzümleri toplayan üreticiler, ayaklarıyla sıktıkları üzüm şırasını yan yana dizdikleri büyük kazanlara koyarak 3 gün boyunca meşe odunu ateşi ile kaynatıp, pekmeze dönüştürüyor. Sason'a bağlı Dereköy'de yaşayan vatandaşlar kışlık pekmezleri hazırlamak için hasatlarını tamamladı.

Üzümleri hasat eden vatandaşlar çuvallarda geleneksel yöntemlerle üzüm suyunu çıkararak kazanlarda kaynattı. Pekmez için hazır edilen külle birlikte kazanları saatlerce kaynatarak pekmezlerini hazırlayan köy sakini Mahmut Çelik, bahçelerinde binbir emekle yetiştirdikleri kara üzümü hasat ettiklerini söyledi. Çelik, "Bahçemizde binbir emekle yetiştirdiğimiz kara üzümlerin hasadına başladık. Topladığımız üzümleri eve getirerek bir gün dinlendirdikten sonra dedelerimizin yaptığı gibi, ilkel yöntemlerle ayakla sıkarak şırasını çıkartıp yan yana dizdiğimiz büyük kazanlarda üç gün boyunca altına meşe odunu yakarak kaynatarak organik pekmez elde ediyoruz. Pekmezleri satarak da geçimimizi sağlıyoruz" dedi.

Sıkılan üzüm şırasını üç şekilde değerlendiriyorlar

Üzümlerin olgunlaşmasıyla birlikte hasat ettikleri üzümden elde ettikleri şırayı üç ayrı şekilde değerlendirdiklerini belirten üreticilerden Zübeyde Çelik, pekmez kullanımında kullandıkları şırayı ise odun ateşinde üç gün boyunca kaynattıklarını söyledi. Çelik, "Bu sene de üzüm hasadı çok bereketli geçti. Topladığımız üzümleri buraya getirerek çuvallara koyarak sıkıp şırasını çıkarıyoruz. Şırayı üçe ayırıp, bir kısmıyla cevizli sucuk yapıyoruz, bir kısmını bastık ve diğer kısmını da kaynatarak pekmez yaparak satıyoruz" dedi. - BATMAN