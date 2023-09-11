Batman'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. 8 şüpheli tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Batman'da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 90 gram metamfetamin, 48 gram eroin, 6,58 gram bonzai, 5.31 gram toz esrar, 5 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet pompalı ve 12 adet pompalı tüfek mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 kişi, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - BATMAN