Batman'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Tutuklama
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Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Batman'da düzenlenen operasyonunda, 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 1 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cumhuriyet savcılığı talimatıyla uyuşturucu ticareti yapanların tespiti amacıyla bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda adreste yapılan aramada 2 paket halinde 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, uzun namlulu silah ve bu silaha ait 3 şarjör ile dürbün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel