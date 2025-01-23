Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Kartalkaya'daki faciada ilk bulgular: Yangın merdiveni dumanı üst katlara taşımış

İşte 78 canımızı hayattan koparan felakette ilk bulgular
Anne kızın helalliğinde gözyaşları sel oldu: Allah'ım ben bunu nasıl yapacağım

Feryatların yürek yaktığı an: Allah'ım ben bunu nasıl yapacağım
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

Batman'da Uyuşturucu Suçundan Hükümlü Yakalandı

Batman'da Uyuşturucu Suçundan Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Batman'da hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Ocak'ta arananların yakalanmasına yönelik devriye faaliyeti yürüttü.

Ekipler, bu esnada "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'yi yakaladı.

S.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
img

SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir
img

Tabancasını temizlerken kendini vurdu
img

Fenerbahçe'de Lyon maçı öncesi deprem! Yıldız futbolcunun omzu çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Elazığ'da maden ocağında patlama

Elazığ'da maden ocağında patlama
O belgeyi görmezden gelen Tanju Özcan, kanal kanal gezip kendini aklama derdine düştü

Kanallara çıkıp kendini aklamaya çalışıyor ama belgedeki imzaya dikkat
Bolu'daki facia sonrası hayrete düşüren görüntü! Bu kez yer Elazığ

Bolu'daki facia sonrası akılalmaz görüntü
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
Canlı yayında hayrete düşüren görüntü! Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.