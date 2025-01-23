Batman'da Uyuşturucu Suçundan Hükümlü Yakalandı
Batman'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Batman'da hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Ocak'ta arananların yakalanmasına yönelik devriye faaliyeti yürüttü.
Ekipler, bu esnada "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'yi yakaladı.
S.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel