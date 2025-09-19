Haberler

Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda Zanlı Tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 335 gram kubar esrar ile yakalanan H.E. adlı zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında 16 Eylül'de Sason ilçesinde tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, H.E'nin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 6 kilo 335 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
