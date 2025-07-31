Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

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Batman'da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda, 8 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Ekipler, 61 parça halinde 383 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi.

BATMAN'da düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada, Seyitler Mahallesi'nde iki ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 61 parça halinde 383 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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