Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kilo 472 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 472 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 6 Eylül'de şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik köpekle yapılan aramada, 7 kilo 472 gram sentetik uyuşturucu ile gümrük kaçağı 369 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ekiplerce araçtaki 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.