Batman'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda 464 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, esrar ve skunk ile 3 bin 750 lira ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar verenlere yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce düzenlenen üç operasyonda, 464 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, paketler halinde bir miktar esrar ve skunk ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 750 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.