Üye Girişi
Haberler

Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı.

BATMAN'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, adresinde 4 kilo 150 gram skunk ele geçirilen 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Cudi Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Adreste yapılan aramada 4 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan M.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında kuru yük gemisinde yangın! 2 kişi hayatını kaybetti

Marmara Denizi'nde gemi yangını! 2 kişi hayatını kaybetti

 Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı

CHP'li vekillerin bulunduğu otobüs polis barikatına takıldı

 Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un ilk hamlesi

Kayyum Can Aksoy hızlı başladı! İşte koltuğa oturur oturmaz verdiği ilk talimat
Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor

Mansur Yavaş, Esenyurt'a gitmiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrik faturaları nasıl hesaplanacak? Elektrik faturalarında yeni dönem! Sedef Adası kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü mü? Yangında son durum nedir? MEMUR ZAMMI 2025 HESAPLAMA: Memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Masterchef 31 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 31 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Pelin Yoru kimdir? Pelin Yoru kaç yaşında, nereli? Pelin Yoru neden öldü? Ahmet Özer'in gözaltına alınma anı (VİDEO İZLE) VİZESİZ ÜLKELER: Türkiye'den hangi ülkeye vizesiz gidilir? Vizesiz ülkeler 2024 nelerdir? Gülüç Belde Belediye Başkanı kim? Gökhan Mustafa Demirtaş neden tutuklandı, suçu ne? Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi kim? EKİM AYI ENFLASYONU ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.