Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, narkotik köpeği Hektor'un da katılımıyla yapılan aramada 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, durumundan şüphelenilen kamyonet Samanyolu köyü mevkisinde durduruldu.
Narkotik köpeği Hektor eşliğinde araçta yapılan aramada, 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.