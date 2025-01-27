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Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
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Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, narkotik köpeği Hektor'un da katılımıyla yapılan aramada 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, durumundan şüphelenilen kamyonet Samanyolu köyü mevkisinde durduruldu.

Narkotik köpeği Hektor eşliğinde araçta yapılan aramada, 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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