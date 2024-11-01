Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kilo Skunk Ele Geçirildi

BATMAN'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 40 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Batman'a gelen bir otomobilde yapılan aramada 2 kilo 40 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan K.Y., S.G. ve E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.