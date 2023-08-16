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Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 11 Kilo Skunk Ele Geçirildi

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Batman'da düzenlenen operasyonda, 11 kilo 543 gram skunk, 487 gram esrar ve 19 gram kokain ele geçirildi, yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Batman'da düzenlenen operasyonunda, 11 kilo 543 gram skunk, 487 gram esrar ve 19 gram kokain ele geçirildi, yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cumhuriyet savcılığı talimatıyla uyuşturucu ticareti yapanların tespiti amacıyla 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yapılan aramada 11 kilo 543 gram skunk, 487 gram toz esrar, 19 gram kokain ve 3 hassas terazi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Batman Hukuk Güncel Haberler

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