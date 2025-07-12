Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 750 gram skunk ele geçirilirken, bir şüpheli tutuklandı. Valilik, operasyonların devam edeceğini duyurdu.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda tespit edilen bir adrese düzenlenen operasyonda 6 parça halinde 3 kilo 750 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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