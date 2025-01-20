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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, satışa hazır 2 kilo 500 gram kubar esrar ve hassas terazi ile birlikte yakalanan V.Y. isimli şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Merkez Yeşiltepe Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, satışa hazır 2 kilo 500 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirdi, V.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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