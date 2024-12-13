Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
Batman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 69 gram metamfetamin ele geçirildi ve iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı.
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada, 69 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.