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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

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Batman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 12 kök hint keneviri, 15,55 gram esrar, 0,85 gram eroin, 3 ecstasy hap ve 260,73 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Batman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 7 Haziran'da tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 12 kök hint keneviri, 15,55 gram esrar, 0,85 gram eroin, 3 ecstasy hap ve 260,73 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

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