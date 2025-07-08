Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Tutuklandı

BATMAN'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber ve Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,